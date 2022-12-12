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Красулина Акилина Алексеевна
Красулина Акилина Алексеевна
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Место рождения
Ширково
, Пермский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1856
Дата смерти
1856
Пол
Женский
Отец
Красулин Алексей Кондратович
Около 1812 г.р.
Мать
Красулина Екатерна Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Красулин Алексей Кондратович
Мать:
Красулина Екатерна Семеновна
Ширково
, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1856
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