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Красулина Акилина Алексеевна

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Место рождения

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Красулин Алексей Кондратович

Мать: Красулина Екатерна Семеновна

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1856
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