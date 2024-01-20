Верещак (Тишина) Александра Арсентьевна
Место рожденияхутор Севостьяновск Ставропольского края
Дата рождения05.05.1909
Дата смерти05.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909
Отец: Тишин Арсентий
Мать: Тишина Анна Ионовна
хутор Севостьяновск Ставропольского края
Бракосочетание
?.02.1927
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович
Рождение ребёнка
21.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович
станица Темнолесская Ставропольского края
Рождение ребёнка
14.10.1934
Дочь: Черенкова Валентина
Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович
Ставрополь
Смерть
05.07.1993
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно