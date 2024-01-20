Верещак (Тишина) Александра Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещак (Тишина) Александра Арсентьевна

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Место рождения

хутор Севостьяновск Ставропольского края

Дата рождения

05.05.1909

Дата смерти

05.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909

Отец: Тишин Арсентий

Мать: Тишина Анна Ионовна

хутор Севостьяновск Ставропольского края
Бракосочетание
?.02.1927

Муж: Верещак Георгий Памфилович

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович

Рождение ребёнка
21.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович

станица Темнолесская Ставропольского края
Рождение ребёнка
14.10.1934

Дочь: Черенкова Валентина

Отец ребёнка: Верещак Георгий Памфилович

Ставрополь
Смерть
05.07.1993
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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