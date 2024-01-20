Тишина (Косинова) Анна Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина (Косинова) Анна Ионовна

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Место рождения

с. Старомарьевка, Старомарьевский район Ставропольского края

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около ?.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Косинов Иона

Мать: Косинова Пелагея

с. Старомарьевка, Старомарьевский район Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.05.1909

Дочь: Верещак Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

хутор Севостьяновск Ставропольского края
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: Варвара Арсентьевна

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тишин Пётр Арсентьевич

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Арсентьевна

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климченко Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Тишин Арсентий

Смерть
Около ?.06.1958
Ставрополь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
село Надежда Ставропольского края
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