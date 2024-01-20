Тишина (Косинова) Анна Ионовна
Место рожденияс. Старомарьевка, Старомарьевский район Ставропольского края
Дата рождения1886
Дата смертиОколо ?.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Косинов Иона
Мать: Косинова Пелагея
с. Старомарьевка, Старомарьевский район Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.05.1909
Дочь: Верещак Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
хутор Севостьяновск Ставропольского края
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: Варвара Арсентьевна
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Арсентьевна
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климченко Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Тишин Арсентий
Смерть
Около ?.06.1958
Ставрополь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
село Надежда Ставропольского края