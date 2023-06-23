Таскаев Яков Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таскаев Спиридон Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева (Таскаева) Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Спиридон Яковлевич
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таскаев Хрисанф Яковлевич
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1876
Сын: Таскаев Анемподист Яковлевич
Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна
Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно