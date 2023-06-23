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Таскаев Яков Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таскаев Спиридон Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева (Таскаева) Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Спиридон Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Хрисанф Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.11.1876

Сын: Таскаев Анемподист Яковлевич

Мать ребёнка: Таскаева Прасковья Яковлевна

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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