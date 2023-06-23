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Таскаева Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева (Таскаева) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Спиридон Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таскаев Хрисанф Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
15.11.1876

Сын: Таскаев Анемподист Яковлевич

Отец ребёнка: Таскаев Яков Спиридонович

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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