Таскаев Анемподист Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаев Анемподист Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1876

Дата смерти

29.11.1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1883 г.р.

Дети

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1905 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1876

Отец: Таскаев Яков Спиридонович

Мать: Таскаева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
18.04.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Таскаев Михаил Анемподистович

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
15.11.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
04.08.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
15.04.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
06.05.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
20.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскаева Мария Захаровна

Смерть
29.11.1952