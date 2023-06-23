Таскаев Анемподист Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1876
Дата смерти29.11.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1876
Рождение ребёнка
04.02.1903
Рождение ребёнка
18.04.1904
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Таскаев Михаил Анемподистович
Мать ребёнка: Таскаева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
15.11.1907
Рождение ребёнка
04.08.1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
15.04.1913
Рождение ребёнка
06.05.1917
Рождение ребёнка
20.11.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскаева Мария Захаровна
Смерть
29.11.1952