Максина (Малахова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1854
Бракосочетание
09.02.1873
Рождение ребёнка
14.10.1874
Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Максин Петр Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1876
Отец ребёнка: Максин Петр Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1877
Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Максин Петр Степанович
Смерть
Неизвестно