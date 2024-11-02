Максина (Малахова) Мария Николаевна 27.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина (Малахова) Мария Николаевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1854

Отец: Малахов Николай Ивлиевич

Мать: Горемыкина Агафия Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.02.1873

Муж: Максин Петр Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1874

Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Максин Петр Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1876

Сын: Максин Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Максин Петр Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1877

Дочь: Максина (Максина) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Максин Петр Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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