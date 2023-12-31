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Шапкин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Шапкин Андрей Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1866

Жена: Шапкина Мария Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1868

Дочь: Грошикова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1869

Сын: Шапкин Фома Михайлович

Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 16.10.1925
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Шапкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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