Шапкин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Шапкин Андрей Емельянович
Бракосочетание
12.10.1866
Рождение ребёнка
18.05.1868
Дочь: Грошикова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.07.1869
Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна
отметка от 16.10.1925
Рождение ребёнка
01.10.1871
Мать ребёнка: Шапкина Мария Евдокимовна
Смерть
Неизвестно