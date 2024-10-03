Геласимова Галасимова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геласимова Галасимова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 40 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 604 ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 45 лет.? ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевск... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1810

Муж: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Геласимов (Галасимов) Василий (Василей) Васильевич

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В 1816 году - 4 года. ГАЗК Ф 31-1-609 1816 год Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста, Чингилтуйская деревня, стр. 128. ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Геласимова Галасимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 604
Рождение ребёнка
07.03.1818 ст.

Дочь: Геласимова Галасимова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
У Василья Галасимова Евдокия. Поручители: казака Никиты Пешкова дочь Марья. ГАЗК 31-1-585, л. 565, № 12. ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 8лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 6... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Геласимова Галасимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 4 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 604 ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 14 лет.
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Куницына (Галасимова Геласимова) Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ1825 года Кутомарская церковь нет, поэтому возможно в 1825 году. ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 12 лет. В 1844 году - 20 лет. (брак) ГАЗК, Фонд 282, оп.1, д. 524 В ИВ 1849 года... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 604 ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 17 лет. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 7 лет. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 19 лет. (л. 431).
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Геласимов (Галасимов) Фаддей Васильевич

Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 2 года. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 18 лет. (л. 99)
Смерть
После 1853
Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

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