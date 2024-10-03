Геласимова Галасимова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Геласимов (Галасимов) Василий (Василей) Васильевич
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Дочь: Геласимова Галасимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Дочь: Геласимова Галасимова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Дочь: Геласимова Галасимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Дочь: Куницына (Галасимова Геласимова) Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Сын: Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович
Сын: Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич
Отец ребёнка: Галасимов Василий (Василей) Филиппович