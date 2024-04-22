Геласимов (Галасимов) Фаддей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Около 1835
ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 2 года. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 18 лет. (л. 99)
Бракосочетание
До ?.01.1853
Рождение ребёнка
15.06.1856 ст.
Дочь: Шестакова Федосеева Екатерина Фаддеевна
Мать ребёнка: Геласимова Елена Алексеевна
В Метрической книге Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1856 год значится под № 66, 15 Ноября у казака Чингильтуевской деревни Фадея Васильева Геласимова и законной жены его Елены Алексеевой родила... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геласимов Савелий Фаддеевич
Мать ребёнка: Геласимова Елена Алексеевна
Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно