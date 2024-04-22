Геласимов (Галасимов) Фаддей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геласимов (Галасимов) Фаддей Васильевич

Место рождения

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Галасимов Василий Филиппович

Мать: Геласимова Галасимова Татьяна Тимофеевна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 2 года. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. (л. 431). ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 18 лет. (л. 99)
Бракосочетание
До ?.01.1853

Жена: Геласимова Елена Алексеевна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.06.1856 ст.

Дочь: Шестакова Федосеева Екатерина Фаддеевна

Мать ребёнка: Геласимова Елена Алексеевна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В Метрической книге Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1856 год значится под № 66, 15 Ноября у казака Чингильтуевской деревни Фадея Васильева Геласимова и законной жены его Елены Алексеевой родила... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геласимов Савелий Фаддеевич

Мать ребёнка: Геласимова Елена Алексеевна

Староцурухайтуй, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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