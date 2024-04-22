Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геласимов (Галасимов) Иван (Иоанн) Васильевич

Место рождения

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Галасимов Василий Филиппович

Мать: Геласимова Галасимова Татьяна Тимофеевна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1825 года церковь Кутомарского завода Екатерининская - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191.л. 604 ИВ 1837 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 17 лет. ИВ 1847 года Цурухайтуевской Николаевской... Показать все
Бракосочетание
До ?.12.1844

Жена: Геласимова Галасимова Евдокия Логиновна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1845 ст.

Дочь: Геласимова Галасимова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Геласимова Галасимова Евдокия Логиновна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Крестьянин Иван Васильев Галасимов и законная жена его Евдокия Логинова, оба православнаго исповедания. 8.06 крещение. восприемники: Станичной казак Софрон Коннов Балашев, станичнаго казака Ивана ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Бакшеева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Геласимова Галасимова Евдокия Логиновна

Чингильтуй, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
ИВ 1853 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 6 лет. (л. 99)
Смерть
Неизвестно
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