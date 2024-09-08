Шаренкова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаренкова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаренкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Шаренков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаренкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Шаренков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаренков Сергей

Смерть
Неизвестно

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