Шаренков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаренков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаренкова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Шаренкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаренкова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Шаренкова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаренкова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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