Попова Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Васса Ивановна

Попова Васса Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Попов Захар Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Попов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Попов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close