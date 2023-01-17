Попова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно