Попов Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - казенный обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1778 ст.
Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1788 ст.
Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно