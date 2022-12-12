Попов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Андрей Степанович

Попов Андрей Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - казенный обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Попов Захар Андреевич

Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Попов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Попов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Попова Васса Ивановна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close