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Krohn Felix Theofil

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Место рождения

Tampere, Finland

Дата рождения

20.05.1898

Дата смерти

08.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1898

Отец: Krohn Ilmari Reinhold

Мать: Krohn Hilja Theodolinda

Tampere, Finland
Бракосочетание
1919

Жена: Krohn Meri Annikki

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Kurki-Suonio Juhana

Мать ребёнка: Krohn Meri Annikki

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.05.1923

Дочь: Ohela Marja Kyllikki

Мать ребёнка: Krohn Meri Annikki

Развод
1936

Жена: Krohn Meri Annikki

Работа или профессия
Неизвестно
Composer, Conductor
Смерть
08.11.1963
Lahti, Finland
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