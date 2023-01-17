Krohn Felix Theofil
Место рожденияTampere, Finland
Дата рождения20.05.1898
Дата смерти08.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1898
Отец: Krohn Ilmari Reinhold
Мать: Krohn Hilja Theodolinda
Tampere, Finland
Бракосочетание
1919
Жена: Krohn Meri Annikki
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Kurki-Suonio Juhana
Мать ребёнка: Krohn Meri Annikki
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.05.1923
Дочь: Ohela Marja Kyllikki
Мать ребёнка: Krohn Meri Annikki
Развод
1936
Жена: Krohn Meri Annikki
Работа или профессия
Неизвестно
Composer, Conductor
Смерть
08.11.1963
Lahti, Finland