Krohn (Hallenberg) Meri Annikki
Место рождения
Дата рождения03.12.1897
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1897
Бракосочетание
1919
Муж: Krohn Felix Theofil
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Kurki-Suonio Juhana
Отец ребёнка: Krohn Felix Theofil
Рождение ребёнка
?.05.1923
Дочь: Ohela Marja Kyllikki
Отец ребёнка: Krohn Felix Theofil
Развод
1936
Муж: Krohn Felix Theofil
Смерть
1992