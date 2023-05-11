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Krohn (Hallenberg) Meri Annikki

Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.12.1897

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1897

Отец: Hallenberg Johan Danielinp

Мать: Hallenberg Anna Elisabet

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1919

Муж: Krohn Felix Theofil

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Kurki-Suonio Juhana

Отец ребёнка: Krohn Felix Theofil

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.05.1923

Дочь: Ohela Marja Kyllikki

Отец ребёнка: Krohn Felix Theofil

Развод
1936

Муж: Krohn Felix Theofil

Смерть
1992
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