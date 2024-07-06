Ресцов Иван Константинович 28.07.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ресцов Иван Константинович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.07.1853

Дата смерти

15.04.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1853

Отец: Ресцов Константин Иванович

Мать: Ресцова Васса Назаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
15.10.1871

Жена: Ресцова (Жарикова) Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Резцова (Резцова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ресцова (Жарикова) Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Резцова (Резцова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Ресцова (Жарикова) Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.04.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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