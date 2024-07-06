Ресцов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения28.07.1853
Дата смерти15.04.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1853
Бракосочетание
15.10.1871
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Резцова (Резцова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ресцова (Жарикова) Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Резцова (Резцова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Ресцова (Жарикова) Ефимия Ивановна
Смерть
15.04.1874