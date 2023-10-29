Ресцова Васса Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1853
Сын: Ресцов Иван Константинович
Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1856
Дочь: Резцова Наталия Константиновна
Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1859
Сын: Резцов Николай Константинович
Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1861
Дочь: Резцова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно