Ресцова Васса Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРесцова Васса Назаровна

Ресцова Васса Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1853

Сын: Ресцов Иван Константинович

Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1856

Дочь: Резцова Наталия Константиновна

Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1859

Сын: Резцов Николай Константинович

Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1861

Дочь: Резцова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Ресцов Константин Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ресцов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close