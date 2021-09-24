Бородаенко (Александрова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1948
Дата смерти24.09.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948
Отец: Александров Николай
Мать: Александрова Мария
Бракосочетание
1967
Муж: Чулков Михаил
Рождение ребёнка
18.02.1968
Сын: Чулков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чулков Михаил
Развод
1969
Муж: Чулков Михаил
Бракосочетание
1970
Муж: Бородаенко Алексей
Рождение ребёнка
24.01.1973
Дочь: Бородаенко Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Бородаенко Алексей
Рождение ребёнка
18.09.1976
Сын: Бородаенко Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бородаенко Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1978
Дочь: Савинова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Бородаенко Алексей
Рождение ребёнка
14.03.1983
Сын: Бородаенко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бородаенко Алексей
Смерть
24.09.2021