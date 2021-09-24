Бородаенко (Александрова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородаенко (Александрова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1948

Дата смерти

24.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948

Отец: Александров Николай

Мать: Александрова Мария

Бракосочетание
1967

Муж: Чулков Михаил

Рождение ребёнка
18.02.1968

Сын: Чулков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чулков Михаил

Развод
1969

Муж: Чулков Михаил

Бракосочетание
1970

Муж: Бородаенко Алексей

Рождение ребёнка
24.01.1973

Дочь: Бородаенко Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Бородаенко Алексей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.09.1976

Сын: Бородаенко Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бородаенко Алексей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.01.1978

Дочь: Савинова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Бородаенко Алексей

Рождение ребёнка
14.03.1983

Сын: Бородаенко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бородаенко Алексей

Смерть
24.09.2021
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