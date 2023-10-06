Лазарев Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна
Нюхча, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Елена Егоровна
Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно