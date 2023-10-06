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Лазарев Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лазарев Тимофей Васильевич

Мать: Лазарева Анисья Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна

Нюхча, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Елена Егоровна

Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Юрий Егорович

Мать ребёнка: Лазарева Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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