Лазарева (Савина) Анисья Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева (Савина) Анисья Кузьмовна

Лазарева (Савина) Анисья Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1985

Дата смерти

03.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1914

Дочь: Лазарева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Аверина (Лазарева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич

Прилук, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Лазарев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лазарев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1941

Дочь: Лазарева Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич

Смерть
03.03.1969
Рождение
12.01.1985

Отец: Савин Кузьма

Мать: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.