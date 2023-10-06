Лазарева (Савина) Анисья Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1985
Дата смерти03.03.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1914
Дочь: Лазарева Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Аверина (Лазарева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич
Прилук, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Лазарев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1941
Дочь: Лазарева Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Лазарев Тимофей Васильевич
Смерть
03.03.1969
Рождение
12.01.1985
Отец: Савин Кузьма
Мать: не указана