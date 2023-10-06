Лазарева Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич

Нюхча, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Елена Егоровна

Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Юрий Егорович

Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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