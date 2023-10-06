Лазарева Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич
Нюхча, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Елена Егоровна
Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно