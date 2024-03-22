Мерзликина (Выродова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Выродова) Матрена Федоровна

Место рождения

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

?.03.1894 ст.

Дата смерти

28.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1894 ст.

Отец: Выродов Фёдор Иванович

Мать: Выродова Ефимия Афанасьевна

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Около 1913 ст.

Муж: Мерзликин Дмитрий Конеевич

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Мерзликина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Конеевич

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
28.10.1968
Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Причина смерти: эмфизема легких.
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