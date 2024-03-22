Мерзликина (Выродова) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения?.03.1894 ст.
Дата смерти28.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1894 ст.
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Около 1913 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Мерзликина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мерзликин Дмитрий Конеевич
Смерть
28.10.1968
Причина смерти: эмфизема легких.