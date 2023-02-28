Выродова Ефимия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти01.01.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.
Дочь: Мерзликина Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Выродов Фёдор Иванович
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1922