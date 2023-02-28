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Выродова Ефимия Афанасьевна

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Место рождения

Аркадиевка, Белгородский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

01.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Облогин Афанасий Акимович

Мать: Облогина Евдокия Дмитриевна

Аркадиевка, Белгородский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.

Дочь: Мерзликина Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Выродов Фёдор Иванович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выродов Фёдор Иванович

Смерть
01.01.1922
Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
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