Выродов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыродов Фёдор Иванович

Выродов Фёдор Иванович

Место рождения

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

До 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Выродов Иван

Мать: не указана

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.

Дочь: Мерзликина Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Выродова Ефимия Афанасьевна

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выродова Ефимия Афанасьевна

Смерть
До 1943
Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close