Выродов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиДо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Выродов Иван
Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.
Дочь: Мерзликина Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Выродова Ефимия Афанасьевна
Появилась на свет при рождении двойни. В этих родах был рожден брат Яков, который умер в возрасте 6 лет от скарлатины.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1943