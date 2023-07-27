Власенков Валериан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенков Валериан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенкова Валентина Валериановна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенков Алексей Валерианович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
07.07.1926

Сын: Власенков Борис Валерианович

Мать ребёнка: Ирина

Смерть
Неизвестно

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