Власенков Валериан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенкова Валентина Валериановна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенков Алексей Валерианович
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
07.07.1926
Сын: Власенков Борис Валерианович
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
Неизвестно