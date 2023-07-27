Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1926
Сын: Власенков Борис Валерианович
Отец ребёнка: Власенков Валериан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенкова Валентина Валериановна
Отец ребёнка: Власенков Валериан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенков Алексей Валерианович
Отец ребёнка: Власенков Валериан
Смерть
Неизвестно