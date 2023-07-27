Власенков Борис Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1926
Отец: Власенков Валериан
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Власенков Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
08.07.1958
Сын: Власенков Сергей Борисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно