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Власенков Борис Валерианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1926

Отец: Власенков Валериан

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вареничек Анна Парфирьевна

Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Власенков Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
08.07.1958

Сын: Власенков Сергей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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