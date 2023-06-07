Терещенков Ларион Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Терещенков Иван Терентьев
Рождение ребёнка
1709
Сын: Терещенков Матвей Ларионов
Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Терещенков Максим Ларионов
Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова
Рождение ребёнка
1714
Сын: Терещенков Семен Ларионов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Терещенков Федор Ларионов
Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова
Смерть
Неизвестно