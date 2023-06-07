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Терещенков Ларион Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Терещенков Иван Терентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Терещенков Матвей Ларионов

Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1712

Сын: Терещенков Максим Ларионов

Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1714

Сын: Терещенков Семен Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Терещенков Федор Ларионов

Мать ребёнка: Терещенкова Аксинья Анисимова

Смерть
Неизвестно
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