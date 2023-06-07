Терещенкова Аксинья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1709
Сын: Терещенков Матвей Ларионов
Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1712
Сын: Терещенков Максим Ларионов
Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Терещенков Федор Ларионов
Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов
Смерть
Неизвестно