Терещенкова Аксинья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенкова Аксинья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Терещенков Матвей Ларионов

Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1712

Сын: Терещенков Максим Ларионов

Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1719

Сын: Терещенков Федор Ларионов

Отец ребёнка: Терещенков Ларион Иванов

Смерть
Неизвестно
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