Ракитина Татьяна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Татьяна Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ракитинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ракитинъ Егоръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ракитинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Ракитинъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Василий

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