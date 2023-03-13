Ракитина Татьяна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ракитинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ракитинъ Егоръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ракитинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Ракитинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Василий