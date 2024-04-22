Пахоменко (Беляева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахоменко (Беляева) Анна Дмитриевна

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

23.12.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Беляев Дмитрий Миронович

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Пахоменко Иван Степанович

Отец ребёнка: Пахоменко Степан Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Пахоменко Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Пахоменко Степан Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахоменко Степан Пахомович

Смерть
23.12.1911 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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