Пахоменко (Беляева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти23.12.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Беляев Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Пахоменко Иван Степанович
Отец ребёнка: Пахоменко Степан Пахомович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Пахоменко Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Пахоменко Степан Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1911 ст.