Пахоменко Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.
Дочь: Пахоменко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
17.07.1904 ст.
Дочь: Пахоменко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна
Смерть
Неизвестно