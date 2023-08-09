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Пахоменко Иван Степанович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Пахоменко Степан Пахомович

Мать: Пахоменко Анна Дмитриевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Жена: Пахоменко Пелагея Илларионовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Дочь: Пахоменко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1893 ст.

Сын: Пахоменко Логин Иванович

Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1904 ст.

Дочь: Пахоменко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Сын: Пахоменко Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Пахоменко Пелагея Илларионовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно