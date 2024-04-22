Беляев Дмитрий Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти01.10.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Пахоменко Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.04.1872 ст.
Дочь: Беляева Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1876 ст.
Сын: Беляев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.
Дочь: Беляева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Пелагея Ивановна
Смерть
01.10.1889 ст.