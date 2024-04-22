Беляев Дмитрий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Дмитрий Миронович

Беляев Дмитрий Миронович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

01.10.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Пахоменко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1872 ст.

Дочь: Беляева Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1876 ст.

Сын: Беляев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.

Дочь: Беляева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Беляев Елизар Дмитриевич

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Пелагея Ивановна

Смерть
01.10.1889 ст.
Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close