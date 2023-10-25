Беляева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1872 ст.
Дочь: Беляева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
18.12.1876 ст.
Сын: Беляев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.
Дочь: Беляева Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно