Беляева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1872 ст.

Дочь: Беляева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1876 ст.

Сын: Беляев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.

Дочь: Беляева Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Беляев Елизар Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Миронович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Дмитрий Миронович

Смерть
Неизвестно
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