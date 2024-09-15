Шимонова Христиния Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 17 поз. - 53
Рождение ребёнка
07.05.1901
Сын: Шимонов Николай Анисимович
Отец ребёнка: Шимонов Анисим Михайлович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_07.05.1901_крещение-08.05.1901 пол_М_ запись - 53 род. Николай в село Брусенцево у крестьянин Шимонов Анисим Михайлов и законная жена Хрис... Показать все
Смерть
Неизвестно