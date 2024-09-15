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Шимонов Николай Анисимович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1901

Отец: Шимонов Анисим Михайлович

Мать: Шимонова Христиния Иосифовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_07.05.1901_крещение-08.05.1901 пол_М_ запись - 53 род. Николай в село Брусенцево у крестьянин Шимонов Анисим Михайлов и законная жена Хрис... Показать все
Крещение
08.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_07.05.1901_крещение-08.05.1901 пол_М_ запись - 53 род. Николай в село Брусенцево у крестьянин Шимонов Анисим Михайлов и законная жена Хрис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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