Ваганова Зоя Наумовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 02.09.1936 и 08.09.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.09.1936 и 08.09.1936
Отец: Ваганов Наум Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1957
Дочь: Малинина Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1958
Дочь: Малинина Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Малинин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно