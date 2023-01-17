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Ваганова Зоя Наумовна

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Место рождения

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Между 02.09.1936 и 08.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.09.1936 и 08.09.1936

Отец: Ваганов Наум Дмитриевич

Мать: Ваганова Фотина Ананьевна

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.05.1957

Дочь: Малинина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1958

Дочь: Малинина Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Малинин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Малинин Дмитрий Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Дмитрий Иванович

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