Ваганов Наум Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганов Наум Дмитриевич

Ваганов Наум Дмитриевич

avatar

Место рождения

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1932

Дочь: Ваганова Раиса Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 02.09.1936 и 08.09.1936

Дочь: Ваганова Зоя Наумовна

Мать ребёнка: Ваганова Фотина Ананьевна

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.05.1940

Дочь: Ваганова Александра Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Дружинина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Фотина Ананьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close