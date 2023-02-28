Ваганов Наум Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1932
Дочь: Ваганова Раиса Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 02.09.1936 и 08.09.1936
Дочь: Ваганова Зоя Наумовна
Мать ребёнка: Ваганова Фотина Ананьевна
Рождение ребёнка
19.05.1940
Дочь: Ваганова Александра Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно