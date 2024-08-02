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Трофим Петрович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Башкирёва Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён Трофимович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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