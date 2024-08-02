Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Башкирёва Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён Трофимович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно