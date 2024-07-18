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Башкирёва Акулина Трофимовна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Трофим Петрович

Мать: Агафья Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Башкирёва Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Башкирёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Башкирёв Максим Иванович

Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Башкирёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.06.1850

Сын: Башкирёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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