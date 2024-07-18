Башкирёва Акулина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Трофим Петрович
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Башкирёва Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Башкирёв Алексей Иванович
Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
?.06.1850
Сын: Башкирёв Алексей Иванович
Отец ребёнка: Башкирёв Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно