Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Башкирёва Акулина Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Петрович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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