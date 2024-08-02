Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Башкирёва Акулина Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Петрович
Смерть
Неизвестно