Кайнер Голда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сестринчук Белла Пинхусовна
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Николаев, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Меерович Хана Пинхусовна
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиновская Руся Пинхусовна
Отец ребёнка: Кайнер Пинхус
Смерть
Неизвестно