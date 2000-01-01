Кайнер Голда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнер Голда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сестринчук Белла Пинхусовна

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Николаев, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Меерович Хана Пинхусовна

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнер Саша Пинхусович

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнер Сания Пинхусович

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнер Гриша Пинхусович

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнер Хершел Пинхусович

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиновская Руся Пинхусовна

Отец ребёнка: Кайнер Пинхус

Смерть
Неизвестно
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