Меерович (Кайнер) Хана Пинхусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904
Отец: Кайнер Пинхус
Мать: Кайнер Голда
Рождение ребёнка
1909
Сын: Меерович Аарон Моттлхаимович
Отец ребёнка: Меерович Моттл Хаим Йосефович
Рождение ребёнка
16.12.1936
Дочь: Каплун Лариса Моттлхаимович
Отец ребёнка: Меерович Моттл Хаим Йосефович
Смерть
Неизвестно