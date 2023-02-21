Меерович (Кайнер) Хана Пинхусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меерович (Кайнер) Хана Пинхусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904

Отец: Кайнер Пинхус

Мать: Кайнер Голда

Рождение ребёнка
1909

Сын: Меерович Аарон Моттлхаимович

Отец ребёнка: Меерович Моттл Хаим Йосефович

Рождение ребёнка
16.12.1936

Дочь: Каплун Лариса Моттлхаимович

Отец ребёнка: Меерович Моттл Хаим Йосефович

Смерть
Неизвестно
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