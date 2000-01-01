Меерович Моттл Хаим Йосефович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Меерович Йосеф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Меерович Аарон Моттлхаимович
Мать ребёнка: Меерович Хана Пинхусовна
Рождение ребёнка
16.12.1936
Дочь: Каплун Лариса Моттлхаимович
Мать ребёнка: Меерович Хана Пинхусовна
Смерть
Неизвестно