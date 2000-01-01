Меерович Моттл Хаим Йосефович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меерович Моттл Хаим Йосефович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Меерович Йосеф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Меерович Аарон Моттлхаимович

Мать ребёнка: Меерович Хана Пинхусовна

Рождение ребёнка
16.12.1936

Дочь: Каплун Лариса Моттлхаимович

Мать ребёнка: Меерович Хана Пинхусовна

Смерть
Неизвестно
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