Сестринчук (Кайнер) Белла Пинхусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сестринчук (Кайнер) Белла Пинхусовна

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Место рождения

Николаев, Российская Империя

Дата рождения

1899

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кайнер Пинхус

Мать: Кайнер Голда

Николаев, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коган Клара

Отец ребёнка: Сестринчук Л

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская л

Отец ребёнка: Сестринчук Л

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сестринчук Л

Смерть
1951
Николаев , СССР
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