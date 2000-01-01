Сестринчук (Кайнер) Белла Пинхусовна
Место рожденияНиколаев, Российская Империя
Дата рождения1899
Дата смерти1951
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Кайнер Пинхус
Мать: Кайнер Голда
Николаев, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Клара
Отец ребёнка: Сестринчук Л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская л
Отец ребёнка: Сестринчук Л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сестринчук Л
Смерть
1951
Николаев , СССР