Черненко Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1890
Село Беляки указано приблизительно - в метрической книге указано так: "Крестьянин Полтавской губернии Хорольского уезда Заичинской волости". Село может быть другим!
Восприемник
06.07.1908
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Архивный шифр: ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №1, дело №8626, стр. 25 Восприемник при рождении Ольги, дочери крестьянина Московской губернии Черкизовской волости Ивана Филипповича Гаврилова и его жены Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно