Черненко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Михаил Михайлович

Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
Село Беляки указано приблизительно - в метрической книге указано так: "Крестьянин Полтавской губернии Хорольского уезда Заичинской волости". Село может быть другим!
Восприемник
06.07.1908
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Архивный шифр: ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №1, дело №8626, стр. 25 Восприемник при рождении Ольги, дочери крестьянина Московской губернии Черкизовской волости Ивана Филипповича Гаврилова и его жены Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно
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