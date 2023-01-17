Bulkovshteyn (Feiga Doba) Faina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bulkovshteyn (Feiga Doba) Faina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1897

Дата смерти

04.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1897

Отец: Grinberg Abram Aba

Мать: Grinberg Khaya-Riva

Рождение ребёнка
25.12.1920

Сын: Bulkovshteyn Aaron

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai

Рождение ребёнка
1923

Сын: Bulkovshteyn Mulya

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Bulkovshteyn Efim

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bulkovshteyn Lev

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bulkovshteyn Abram

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai

Смерть
04.11.1967
Гомель, Гомельская область
Похороны
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
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