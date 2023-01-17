Bulkovshteyn (Feiga Doba) Faina
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1897
Дата смерти04.11.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1897
Отец: Grinberg Abram Aba
Мать: Grinberg Khaya-Riva
Рождение ребёнка
25.12.1920
Сын: Bulkovshteyn Aaron
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai
Рождение ребёнка
1923
Сын: Bulkovshteyn Mulya
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai
Рождение ребёнка
01.06.1926
Сын: Bulkovshteyn Efim
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bulkovshteyn Lev
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bulkovshteyn Abram
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Mordechai
Смерть
04.11.1967
Похороны
Неизвестно