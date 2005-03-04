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Bulkovshteyn Efim

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

01.06.1926

Дата смерти

04.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926

Отец: Bulkovshteyn Mordechai

Мать: Bulkovshteyn Faina

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
12.06.1949

Жена: не указана

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bulkovshteyn Mila

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.03.2005
Columbus, Ohio, United States
Похороны
07.03.2005
Columbus, Ohio, United States
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