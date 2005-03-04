Bulkovshteyn Efim
Место рождения
Дата рождения01.06.1926
Дата смерти04.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1926
Отец: Bulkovshteyn Mordechai
Мать: Bulkovshteyn Faina
Бракосочетание
12.06.1949
Жена: не указана
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bulkovshteyn Mila
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.2005
Columbus, Ohio, United States
Похороны
07.03.2005
Columbus, Ohio, United States